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    Halk pazarları koronavirüs tedbirleriyle açıldı

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    İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı tezgahlarını açtı.

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 'tam kapanma' döneminde 8 ve 15 Mayıs günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından, esnaf sabah tezgah kuracakları alanlara geldi.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Gaziosmanpaşa'nın Karadeniz Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini aldı. Esnafın, Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını sorgulayan ekipler, tezgahlar arasındaki üç metrelik mesafeyi de kontrol etti.

    Alışveriş için gelen vatandaşlardan Atanur Bilir, pazarın açılmasının iyi olduğunu, sadece meyve ve sebze gibi ürünlerin satılıp giyim ve zücaciye gibi ürünlerin satılmamasının pazarda kalabalığı azalttığını ve daha sağlıklı bir ortam oluştuğunu söyledi. Bilir, pazarcıların da kazanması gerektiğini belirterek, pazarın her hafta kurulmasını istedi.

    Nurhayat Şirin de kalabalık olmaması için alışverişini yapmak için erken saatte pazara geldiğini söyledi. Pazarda fiyatların uygun olduğunu ve ürünlerin de taze göründüğünü belirten Şirin, salgının başından beri ilk kez pazara geldiğini dile getirerek, pazarların açık olmasını istedi.

    Esnaf Eyüp Çelik, pazarların haftada bir gün de olsa açılmasının kendilerine bir nebze faydası olduğunu kaydetti. Evlerde boş oturduklarını ifade eden Çelik, manav ve marketlerin her gün açık olduğunu hatırlatarak, pazar yerlerinin de her gün açık olmasını talep etti.

    Vatandaşlar anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıldı

    Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Merkez Mahallesi'ndeki semt pazarına gelerek ekiplerle denetlemelere katıldı. Gazetecilere açıklama yapan İnan, ilçedeki 13 pazarda denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağını söyledi. Kaymakam İnan, pazardaki esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

    Öte yandan, pazardaki vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde anonslarla uyarıldı.

    Maltepe'de de Bağlarbaşı Pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıldı. Pazar yeri girişlerine dezenfektanlar yerleştirilirken, her tezgah arasında üçer metre boşluk konulduğu görüldü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazar yerinde kolluk güçleri ve zabıta ekipleri, maske ve mesafe kuralları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

    Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı da pazar yerini ziyaret ederek, esnafa uyarılarda bulundu. Kolluk kuvvetlerinden yoğunluk olduğunda vatandaşları "tatlı dille" uyarmalarını isteyen Dallı, "Kolluk kuvvetlerimiz maske mesafe kuralı konusunda vatandaşlarımıza uyarıda bulunacaklar. Sıkıntı olmadan bu süreci atlatacağız" dedi.

    Beykoz'da ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın ve balık tezgahlarında kısmen kalabalığa neden oldu. Kavacık'ta kurulan semt pazarının yoğun olduğu gözlenirken zabıta ekiplerince pazar girişinde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar pazara alınmadı.

    Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak uyardı.

    Etiketler:
    Uyarı, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Pazar
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