İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Soruşturma talep ediyorum

İmamoğlu, "İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

İmamoğlu, "Keşke bana 'Neden elini arkadan bağladın?' incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız" dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un atlarında dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek dahi istemiyoruz. Hiç şüphesiz tüm bu olup bitenleri İstanbul halkı ile milletimiz görüyor, değerlendiriyor. Günü geldiğinde bunların hesabı sandıkta feraset sahibi tüm İstanbullular tarafından sorulacaktır, ben buna inanıyorum" demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulllandı: "'Keşke bana 'Neden elini arkadan bağladın?' incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum."

Keşke bana "Neden elini arkadan bağladın?" incelemesi yerine Adalar'daki atlarla ilgili inceleme başlatsaydınız. Geçmişten bugüne yaşanan fayton zulmünü yıllarca kimlerin görmezden geldiği, kimin çözüm ürettiğiyle ilgili tüm süreçlerin inceleneceği bir soruşturma talep ediyorum. pic.twitter.com/n4iT2bXgQn — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 8, 2021

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