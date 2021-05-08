Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Köprü ile başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin 6 yılda tamamlanacağını ve ilk olarak köprülerin yapılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başkent Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıklamalarda bulundu.

Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının siyaset üstü olduğunu söyleyerek "Deprem konusunda hiçbir zaman siyaset yapmayacağız. Gittiğimiz her yerde hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin bu projeleri yürütmeye gayret gösteriyoruz. 5 Haziran'da burada temel atmıştık, bir yıl sonra geldiği durumu görüyoruz. Biz eser üretiyoruz. Hızlı şekilde kentsel dönüşüm sürecini gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Pandemi sürecine rağmen yatırımlarımız devam ediyor. Ekiplerimizle birlikte, belediye, milletvekillerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Ankara Cinderesi kentsel dönüşüm çalışmasını izledik. 450 hak sahibinin olduğu yerde örnek çalışma yürütüyoruz. TOKİ ve Altındağ Belediyesi'yle bu proje yürütülüyor.

Ankara'da birçok proje devam ediyor. Altındağ, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam gibi 14 ilçemizde kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor.

Çankaya'daki binanın çökmesi sebebiyle 11 binayı boşaltmıştık. 150 bağımsız bölümden olan projeyi TOKİ hazırladı. Bayramdan sonra inşa çalışmaları başlayacak. 1 yıl içinde konutları vereceğiz.

'Bayramdan sonra ihalesi gerçekleşecek'

Kızılcahamam'da yangın çıktı. 64 dükkan, otoparkı olan projemize bayramdan sonra ihalesi gerçekleşecek.

Millet bahçeleri projelerimiz var 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılacak. 2023 yılına kadar projelerimizi gerçekleştiriyor olacağız.

Ankara'da 20 tane millet bahçesi projesi yapıyoruz. Mamak'ta açmıştık, Akyurt, Sincan'da ilk fidanlarımızı bahçemizle buluşturduk.

İmrahor'da 193 bin metrekarelik proje etabımız var. İmrahoru Gölbaşını birbirine bağlayacak projede ihale çalışması bitti, imalat çalışmaları da yılsonuna kadar tamamlanıp vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız.

Eymir Gölü, İmrahor ve Mamak'ı birbirine bağlayacak ekolojik koridoru oluşturacağız.

Ankaramız yatayda bu alanda nefes alacak. AOÇ ile 19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu alanı yeşil alana kavuşturmuş olacağız.

'30 Ağustos'ta milletimizle buluşturmuş olacağız'

30 Ağustos'ta milletimizle buluşturmuş olacağız. Kitap okuma, hobi alanları, çocuk oyun alanları yapacağız. Çimlerde oturulacak şekilde tasarlandı. Macera parklarında gezebilecekleri, 760 bin metrekarelik alanda tramvay yolumuz var. 4 durak var, istenilen durakta vakit geçirilebilecek. Binicilik, etkinlik çayırlarının, gösteri havuzlarının olduğu alanlar olacak.

Gerektiğinde 1000 kişilik konferans salonunda eğitim alacaklar. Yöresel ürün pazarında organik ürünlerden faydalanabilecekler.

Burada trafik yoğunluğunu azaltmak, depremde toplanma alanı vazifesi görsün diye diğer taraftan önem arz ediyor. Kapalı otoparkımız var. Bahçemize, bölgeye gelenlere hizmet verecek ve bölgedeki otopark sorununa hizmet verecek proje olacaktır.

Amacımız hedefimiz, Türkiye'mizin her yerinde doğal güzellikleri korumaktır.

Kentsel dönüşüm

Tüm Türkiye için hedef koyduk. Kentsel dönüşümde tüm ülkemizde acil dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut olduğunu, her yıl 300 binini dönüştürerek 5 yılda dönüşümü tamamlama hedefi koyduk. Hedefler için çalışıyoruz. Sahada yapımları yapmaya gayret gösteriyoruz. Yapı maliyetlerinde yüzde 30-40'a varan desteklerimiz var. Kira yardımı veriyoruz. Amacımız elimizden geldiği kadarıyla hızlı şekilde bu süreci yönetmektir. Deprem konusunda hiçbir zaman siyaset yapmayacağız. Gittiğimiz her yerde hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin bu projeleri yürütmeye gayret gösteriyoruz. 5 Haziran'da burada temel atmıştık, bir yıl sonra geldiği durumu görüyoruz. Biz eser üretiyoruz. Hızlı şekilde kentsel dönüşüm sürecini gerçekleştirmeliyiz. Belediyeler kentsel dönüşümde zorluk yaşıyorsa gelsinler bize, biz vatandaşla görüşerek onların rızası şeklinde yerinde kentsel dönüşüm projelerini yapıyoruz.

Kanal İstanbul projesi