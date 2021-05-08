Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım'da istifa etmesinin ardından ilk kez görüntülendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma namazını kılmak için gittiği Çamlıca Camii'nde görüntülendi.

Fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Berat Albayrak, istifa sonrası ilk kez görüntülendi https://t.co/Km55GqYOsC pic.twitter.com/DFBZ5G3baE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 8, 2021

8 Kasım 2020'de Instagram paylaşımıyla ve sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Albayrak, uzun süre görülmemişti.

Çamlıca Camii'nde çekilen fotoğraf, Albayrak'ın istifasının ardından yer aldığı ilk fotoğraf karesi oldu.