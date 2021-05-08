15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, salgın nedeniyle ertelendi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'ndan (TSKGV) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Mayıs'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde icra edilmesi planlanan ve Sputnik'in medya partnerliğini üstlendiği 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 17-20 Ağustos tarihine ertelendi.