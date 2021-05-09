TSK ve MİT’ten ortak operasyon: '2 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından “Teröre ve teröriste geçit yok” ifadeleriyle 2 PKK mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lının, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ait görüntüleri de paylaştı.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2021
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/pv7aU9qwdB
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