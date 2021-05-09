TSK ve MİT’ten ortak operasyon: '2 terörist etkisiz hale getirildi'

Teröre ve teröriste geçit yok!



Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/pv7aU9qwdB