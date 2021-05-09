'Kontrolden çıkan Çin'e ait uzay roketi, İstanbul semalarında görüntülendi' iddiası

Sosyal medya kullanıcıları, kontrolden çıktığı bildirilen CZ-5B roketinin İstanbul semalarında görüntülendiğine dair videolar paylaştı.
#ChineseRocket from istanbul-turkey now pic.twitter.com/XYQoxZDlGZ— mansour (@mansormohamed18) May 9, 2021
Çin'in ilk uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıktığı bildirilmişti. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının nereye düşeceğinin bilinmemesi endişe kaynağı olmuştu.
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