'Kontrolden çıkan Çin'e ait uzay roketi, İstanbul semalarında görüntülendi' iddiası

Kontrolden çıkan ve birkaç gün içinde Dünya'ya düşmesi beklenen Çin'e ait CZ-5B roketinin İstanbul semalarında görüntülendiği iddia edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, kontrolden çıktığı bildirilen CZ-5B roketinin İstanbul semalarında görüntülendiğine dair videolar paylaştı.

​Çin'in ilk uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıktığı bildirilmişti. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen gövdenin atmosferden geçmeyi başaran parçalarının nereye düşeceğinin bilinmemesi endişe kaynağı olmuştu.