Ajan fırıncı yakayı ele verdi

Askeriyeye ekmek satan fırıncı M.Y., ihaleye girebilecek bölgedeki olası rakipleri hakkında bilgi toplamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Sahte polis kimliği göstererek gittiği fırınlardan bilgi toplayan M.Y., bir fırıncının şüphesi üzerine yakayı ele verdi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, İstanbul Sultanbeyli’de fırıncılık yapan 37 yaşındaki M.Y., rakip olarak gördüğü bir fırına giderek kendisini polis olarak tanıttı.

Ne kadar ekmek çıktığını, kaç araçla dağıtım yaptıklarını, işyeri sahibinin hangi firmalarla çalıştığını soran M.Y.'den şüplenen işçi, fırının sahibi geldiğinde başından geçenleri anlattı. Fırın sahibi "Bu işte bir tuhaflık var" diyerek polisi aradı.

Fırının güvenlik kameralarını inceleyen polisler, görüntülerdeki kişinin M.Y. olduğunu tespit edip gözaltı aldı. M.Y.’nin üzerinden, kendisi gibi fırıncı olan ve askeri birliklere ekmek dağıtan kardeşi F.Y. adına düzenlenmiş ‘Askeri Komutanlık Sürekli Giriş Kartı’ çıktı.

M.Y.’nin aynı gün başka bir fırına daha giderek fırın sahibi ve fırına ait araçlarla ilgili kendisini polis olarak tanıtarak bilgi aldığı belirlendi. Hakkında ‘Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi’ suçundan işlem yapılan M.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.