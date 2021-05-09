İçişleri Bakanlığı yetkilileri: Ped hijyenik madde kategorisinde, satış yasağı yok

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasının ardından, bazı marketler ped satışı yapmamaya başladı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, pedin hijyenik madde kategorisinde olduğunu belirterek, "Öyle bir yasak yok"değerlendirmesinde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik’in haberine göre, zincir marketlerin bazı şubelerinde bant çekilen ürünler arasında hijyenik pedlerin yer alması tepki çekti.

Konuşmamız Gerek Platformu Başkanı İlayda Eskitaşçıoğlu, "Genelge metninin hiçbir yerinde menstürel ürünler geçmediği için dev bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Hijyenik ped, tampon gibi ürünler lüks kozmetik ürünü değil, temel ihtiyaçtır. Satış yasağının uygulanmaması gerekir” dedi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri de pedlerin hijyenik madde kategorisine girdiğini belirterek, "Öyle bir yasak yok” ifadesini kullandı.