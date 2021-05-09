Ankara-Niğde otoyolunda Gölbaşı ilçesi yakınlarında, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darbetmeye başladı.
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet https://t.co/LNvB2WabDw pic.twitter.com/DDWnrk3GP4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 9, 2021
Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu.
Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü.
Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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