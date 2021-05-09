Araştırma: Kadınlar yaşlanınca da güvencesiz çalışıyor

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İstanPol), tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de İşgücündeki Yaşlılar ve Güvencesizlik’ raporunda ülkenin hızlıca yaşlandığı ve yaşlı nüfusun oranının yüzde 9.5 ve istihdama katılım oranının ise yüzde 12 olduğu vurgulandı.

Raporda yaşlıların çalışmak zorunda bırakıldığı ve kadınların maruz kaldıkları güvencesizliğin yaşlılık dönemlerinde de devam ettiği ifade edildi.

Güvencesizlik ve buna eşlik eden belirsizlik hissinin kişilerin bağımlılığını artırabildiğine, onları manipülasyona açık hale getirebildiğine ve sosyal anlamda güçsüzleştirebildiğine işaret edilen raporda “Sigortasız çalışma pratiği 65 yaş ve üstü vatandaşlar için her gelir grubundan çok daha fazla” ifadeleri kullanıldı.

Raporun, politika önerileri arasında ‘emekli aylıklarının bireylerin insani ve onurlu bir hayat sürmesi için artırılması’ bulunuyor.