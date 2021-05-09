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    Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan tam kapanma açıklaması

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    Sputnik Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kars’ta düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Tam kapanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, “Özellikle kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili bu süreçte bir problemiz yoktur. Üretim ve tedarik sürecinde bir eksiklik söz konusu değildir. 10 milyon kişi izin alıp çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

    Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    “- Bugüne kadar Eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde terörist etkisiz hale getirildi. Buna dün gece Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

    - 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam 8 bin mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Eren operasyonlarında ise Ocak'ta başlamamıza rağmen 770 mağara ve sığınak imha edildi. Yaklaşık 412 kg patlayıcı ele geçirildi. Yine şunu ifade etmem gerekir ki Eren operasyonlarında 10 kişilik bir terörist grubu etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin arkasında kimleri olduğunu biliyoruz. Güvenlik bu ülkenin en önemli alt yapılarından birisidir.

    - Bir dönemler kimsenin aklından geçmeyecek, neredeyse turizmin gözdesi bir şehir haline geldi Kars. Aylar önce vatandaşlar trenden yer ayırttılar güzellikleri görebilmek için. Karslı hemşerilerimize hürmetlerimizi iletiyoruz. Yarınlarımız daha güçlü olacak.

    - Dün akşam sayın Cumhurbaşkanımızla Diyarbakır annelerimiz ile birlikteydik. Şehit annelerimizin borcunu ödeyemeyiz. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Anneler gününü tebrik ediyoruz.

    - Geçen hafta Cuma gününden itibaren hep birlikte tam kapandık. Önemli bir sürece başladık, hepimiz biliyoruz ki bir kısıtlama yaptık.

    - Başladığımızda sayı 63 bin idi. Tüm denetim mekanizmalarımız sahada. Amacımız vakaların artmaması. Bugün geldiğimiz nokta 18 bin civarında. Bu sahada da görülüyor.

    - Mutasyonun sevk ettiği ivme tedirgin etmişti. Tüm noktalarda denetimler devam ediyor.

    - 21 milyon büyüğümüze vefa destek sosyal gruplarımızla ulaşılmaktadır. Özellikle kamu düzeni ve güvenliği ile bir problemiz yoktur. Üretim ve tedarik sürecinde bir eksiklik söz konusu değildir. 10 milyon kişi izin alıp çalışmalarına devam etmektedir.

    - Bayrama yaklaşıyoruz. Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Aksi takdirde bayramlaşmada tedbirlere uymazsak, fedakarlığımız boşa gider. Çok büyük fedakarlık yaptıklarını biliyoruz, önce sabır sonra bayram.

    - Hastalık ve cenaze durumunda izin veriyoruz. Bunun dışında memlekete gidim şeklindeki yaklaşımlar virüsü yayacaktır. 63 binden 18 bine düştü inanıyorum ki daha da düşecek.

    - Tam kapanmada toplam 7 günümüz daha var, dişinizi biraz daha sıkın çocuklarımız ve yarınlarımız için. Dün pazarlar vardı yaklaşık 3 bin 500 yerde açıldı. Pazarcı esnafımız da uydu.”

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    Etiketler:
    Pazar, izin, Vefa Sosyal Destek Grubu, Denetim, Açıklama, tam kapanma, Süleyman Soylu, Türkiye
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