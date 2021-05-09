Askeri öğrenci Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ankara’daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli Topçu Asteğmen Adayı Kadir Alper Güner, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2021
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