Kaçak 501 kripto para üretim makinesine el konuldu

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar'daki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Depoya düzenlenen operasyonda, karton kutular içerisinde 501 elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi.

AA'nın haberine göre, daha önce İstanbul'da kullanıldıkları öğrenilen makinelerin yaklaşık 5 milyon lira değerinde oldukları bildirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.