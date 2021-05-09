MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda mağarada çıkan çatışmada 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, mağarada sıcak temas sağlandığını, çatışmada 5 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.