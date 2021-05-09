MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda mağarada çıkan çatışmada 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, mağarada sıcak temas sağlandığını, çatışmada 5 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında bir mağarada teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kahraman Komandolarımız çatışmada 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.https://t.co/aC7d9g2WIj#MSB #TSK pic.twitter.com/IDkUmSrsQ0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2021
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