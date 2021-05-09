Taksim'de turistlere yönelik denetim: Oturma izni olanlara cezai işlem uygulandı

Beyoğlu'nda tam kapanma kapsamında turistlere yönelik denetim yapıldı. Türkiye'de oturma izni olduğu için dışarı çıkmamaları gereken yabancı uyruklu kişilere cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve turizm polisi ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde turistlere yönelik denetim yaptı.

Denetimler kapsamında İstiklal Caddesi'ne giren turistler tek tek durdurularak belgeleri kontrol edildi. Türkiye'de oturma izni olduğu için dışarı çıkmamaları gereken yabancı uyruklu kişilere ise cezai işlem uygulandı.