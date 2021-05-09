Bakan Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklamalarına cevap verdi. Soylu, "Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük

Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım.

Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır."

Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı?



Acizlik, çürümüşlük... ⬇️ pic.twitter.com/T7kQsvAIOV — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 9, 2021

Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar üzerinden iktidara yönelik iddialarıyla ilgili T24'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Devleti yönetememe. Bazı çevrelere teslim olma. Değişik mafya örgütleri var Türkiye'de, bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar, zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi."