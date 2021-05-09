Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırma hamlemizde önemli işler başaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Öztiryakiler firmasını ziyaret etti. Tesisin üretim ve Ar-Ge alanlarını gezen Varank, fabrikada yerli ve milli olarak üretilen ürünleri ve özellikle yurt dışına satışa hazırlanan aşı saklama dolabını yakından inceledi.

Mustafa Varank, ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, Öztiryakiler'in, endüstriyel mutfak konusunda Türkiye'nin en büyük firmalarından biri olduğunu ifade ederek, "Firmamız, birçok katma değerli ürün üretiyor. Paslanmaz çeliği adeta sanata dönüştürüp endüstriyel ürünler tasarlayan ve üreten bir firmamız. Endüstriyel mutfak dediğimizde sadece pişirme kısmı yok. Bunun yanında soğutucular, ısıtıcılar, yemek pişirmeyle ilgili bütün malzemeler bunun içine giriyor" şeklinde konuştu.

Öztiryakiler'in Bakanlığın tescilli Ar-Ge merkezi olduğunu aktaran Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Ar-Ge'nin önemi nedir' diye baktığımızda, bu ürün (aşı saklama dolabı) bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Biliyorsunuz, aşılarla birlikte eksi 80 derecelerin üzerinde soğutma yapabilen buzdolapları gündeme gelmişti. İşte Öztiryakiler, böyle bir dolabı çok kolay bir şekilde tasarladı ve üretti. Bu buzdolabı, 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede bir dolap. Boyutlarına baktığınızda, eczanelerde, hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. İşte bizim katma değerli üretimden kastımız budur."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yakın zamanda Öztiryakiler'in Japonlarla bir ortaklığa giriştiğini hatırlatarak, "Dünyanın bu alanda faaliyet gösteren en önemli firmalarından bir tanesi Öztiryakiler'e ortak oldu. Firmamızın hedefi 10 yıl içinde dünyada ilk 3'e girmek. Böyle örnek firmalarımızla, katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırma hamlemizde önemli işler başaracağız" dedi.

Öztiryakiler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de (TSK) ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.