16 yaşındaki çocuk, 'ikinci eşi' olmayı reddettiği amcasının oğlu tarafından vuruldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Doruk köyünde yaşayan 16 yaşındaki E.K.'nin annesi, kendisini taciz ve ölüm tehditleriyle "ikinci eşi" olmaya zorlayan yedi çocuk babası 37 yaiındaki Aslan Karakaş’tan şikayetçi oldu. "Baskıların ardından" şikayet geri çekilirken, ölüm tehditleri devam etti.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre E.K.'nin başka biriyle evleneceğini duyan Aslan Karakaş, 4 Şubat 2021 günü, E.K. ve annesi evlerinin önünde otomobile binecekleri sırada kurşun yağdırdı. E.K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.

Araçta ise 30 kurşun izi vardı. Hastaneye kaldırılan E.K., bir hafta sonra kendine geldiğinde Aslan Karakaş’ın silahlı saldırısına uğradığını söyledi. Olaydan sonra kaçan Aslan Karakaş ise yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

E.K.’nin ablası H.G., yaşananlara tepki gösterek "Adamın evi arandığında bir sürü ruhsatsız silah çıktı. Balıkesir Susurluk’taki ablasında kaldığını duyduk. Mardin’de de dayıları var. Kardeşim orada can çekişirken Aslan Karakaş’ın eşi Remziye Karakaş, anneme para teklif edip şikâyeti geri çekmesini istedi. Bütün akrabalar annemi ve bizleri suçluyor ‘Neden vermediniz kızı, bak ne oldu’ diye. Kimse bu adama dur demedi. O kadar pişmanız ki hiçbirimiz bir şey yapamadık. Hepimiz suçluyuz. Başka yerde olsaydı herkes ayaklanırdı ve o adam yakalanırdı" dedi.