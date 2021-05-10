MSB: Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 24 Nisan 2021 tarihinde ağır yaralanan ve GATA’ya sevk edilerek tedavi altına alınan P.Uzm.Çvş. Murat Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 09 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 24 Nisan 2021 tarihinde ağır yaralanan ve GATA’ya sevk edilerek tedavi altına alınan P.Uzm.Çvş. Murat NAR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 09 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız,09 Mayıs 2021’de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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