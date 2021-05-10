Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

DHA'nın aktardığı habere göre, Antalya'nın Elmalı ilçesinde oturan Salih K. ile eşi Hülya K. arasında dün akşam tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hülya K., 60 yaşındaki eşini bıçakla yaraladı.

Olayın haber verilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Salih K.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Elmalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hülya K.’yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.