Kendisini sosyal medyadan taciz eden adamı 6 kez şikayet etti, sonuç alamadı: 'Beni bu adamdan kurtarın'

Samsun’da yaşayan Semranur Geçer, bir yıldır sosyal medyadan kendisini mesajlarıyla taciz eden Kaan Özel'i altı kez polise şikâyet etti. Özel, her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, uzaklaştırma kararına rağmen mesaj göndermeye devam etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Geçer, "Beni bu adamdan kurtarın” diyerek yardım istedi.

Samsun’da yaşayan 18 yaşındaki Semranur Geçer, bir yıl önce hiç tanımadığı 45 yaşındaki Kaan Özel adlı bir kişiden sosyal medya üzerinden mesaj almaya başladı.

Semranur Geçer de mesajlara cevap vermeyip Özel’i engelledi. Ancak her engellemeden sonra Özel, yeni onlarca hesap açarak mesaj göndermeye devam etti.

'Uzaklaştırma kararına rağmen mesaj göndermeye devam etti'

Milliyet'in haberine göre Ölüm içerikli mesajlara dayanamayan Geçer, Özel’i altı kez polise şikayet etti. Özel, her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Uzaklaştırma kararına rağmen mesaj göndermeye devam etti.

Semranur Geçer, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özel, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliyesiyle birlikte mesajları katlanarak arttı.

'70’ten fazla Instagram hesabı açtı'

Semranur Geçer, "Ölü bebek fotoğrafları gönderiyor, sürekli ölmekten bahsediyor. Normal bir insan olsa bu kadar tedirgin olmayacağım. En son telefon numaramı buldu. 70’ten fazla Instagram hesabı açtı. Hiç durmuyor farklı farklı numaralardan arayıp duruyor. Belki yardım ederler diye ailesine ulaştım ama değişen bir şey olmadı. Sabahtan beri 6-7 tane hesap açtı beni tahrik edecek şeyler yazıyor. Beni bu adamdan kurtarın" diyerek yardım istedi.