Sabah yazarı Altınok: Bir siyasetçin Ramazan'da su içmesi, içmemesi haber konusu mu? Burası İran mı, Arabistan mı?

Sabah yazarı Melih Altınok, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir haberi eleştirirken "Size ne kimin oruç tutup tutmadığından? Bir siyasetçin Ramazan'da su içmesi, içmemesi haber konusu mudur? Burası İran mı, Arabistan mı? Başımıza 'Ramazan zabıtası' mi kesildiniz?" diye sordu.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 'Yallah İran'a' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak Cumhuriyet gazetesine geçen aylarda yönelttiği eleştiriyi hatırlattı.

Cumhuriyet'ten kendisine "Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok dünkü köşe yazısında gazetemizi hedef alan ifadelere yer veriyor. Altınok, Can Dündar dönemini referans göstererek 'gazetenin ABD güdümünde' yayın yaptığını ileri sürüyor. Cumhuriyet gazetesi Can Dündar'ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018'de kurtulmuştur" yanıtının geldiğini belirten Altınok, "Ama görüyorum ki "eskide kaldı" dedikleri 'trol gazeteciliği' iliklerine kadar işlemiş" dedi.

Bu noktada Cumhuriyet'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle internet üzerinden yaptığı 'en uzun iftar sofrası' etkinliğiyle ilgili haberine değinen Altınok, "Gazetenin haberine göre, Erdoğan'ın önünde su bardağı varmış, sonra kaldırılmış. Kaynak mı? Hayır, 'Sayın Erdoğan'ın bu fotoğrafı iftar sonrası çekilmiş' diye özür dileyip iddiasını revize eden İYİ Partili Aytun Çıray değil. Cumhuriyet'in kaynağı, daha önce de sosyal medyada ortaya 'Erdoğan Külliye'de rakılı eğlenceler düzenliyor' türünden saçmalıklar atan şakirtler" diye yazdı. Altınok, şöyle devam etti:

"E o zaman trol dediğiniz Can Dündar'ı niye gönderdiniz gazeteden arkadaşlar? Size ne kimin oruç tutup tutmadığından? Bir siyasetçin Ramazan'da su içmesi, içmemesi haber konusu mudur? Burası İran mı, Arabistan mı? Başımıza 'Ramazan zabıtası' mi kesildiniz?

'Hedef kitleniz artık şakirtler, Kuytulcular falan mı?'