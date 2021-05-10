Bir haftada 79 bin kişiye kapanma cezası

İçişleri Bakanlığı, 3-10 Mayıs tarihleri arasında koronavirüs önlemlerini ihlal eden 79 bin 186 kişi hakkında adli veya idari işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, bir hafta içinde, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem uyguladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: