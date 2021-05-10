Kalın'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor

Kudüs’te devam eden şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" dedi.