Kalın'dan İsrail'e tepki: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur."
İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 10, 2021
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor.
Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.
Ne olmuştu?
İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)