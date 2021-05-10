Ahmet Hakan: AK Parti, etkisi çok güçlü bu üç muhalefet partisine karşı yoğunlaşmalı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin etkisi çok güçlü üç muhalefet partisine karşı yoğunlaşması gerektiğini söyledi. Hakan, bunları 'Pandemi partisi', 'Metal yorgunluk partisi', 'Genç seçmen partisi' olarak sıraladı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın AK Parti iktidarının karşısındaki en güçlü üç muhalefet partisini sıraladığını söyledi.

Bunları 'Pandemi partisi', 'Metal yorgunluk partisi', 'Genç seçmen partisi' olarak aktaran Hakan, "Başka? Başka yok. Yani AK Parti iktidarını olumsuz etkileyen muhalefet partileri arasında CHP yok. Öztrak yok. Erdoğdu yok. İYİ Parti yok. Akşener yok. Babacan yok. Davutoğlu yok. Demirtaş yok. Yok oğlu yok yani" diye yazdı.

Hakan, devamında "Peki ne var? Pandemi var. Metal yorgunluk var. Genç seçmen var" ifadesini kullandığı yazısında buradan çıkarılması gereken sonucun şu olduğunu söyledi: