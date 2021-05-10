İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu

İstanbul Kartal’da yani açılan ve indirimli fiyatla satış yapan baklavacının önünde uzun kuyruklar oluştu. Onlarca kişi ucuz baklavayı görünce koronavirüs tedbirlerini unutup dükkan önünde sıraya girerek bekledi.

İstanbul Kartal’da yeni açılan bir tatlıcı dükkanında açılışa özel olarak ürünler indirimli fiyattan satıldı. İndirimleri gören vatandaşlar da koronavirüsü unutup dükkan önünde sıraya girdi.

Onlarca kişi ucuza tatlı alabilmek için kuyruklar oluşturup dakikalarca bekledi. İş yeri görevlileri ara ara vatandaşlara sosyal mesafe uyarılarında bulunurken dükkan önünde oluşan kuyruk neredeyse gün boyu devam etti.

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Sırada bekleyen bir vatandaş, "Şu an kararsızım ama bakacağız yani. Baklava alabiliriz. Ramazan dolayısıyla" dedi.

Sırada bekleyen bir genç ise "Baklava ile pasta almaya geldik. Daha yeni girdik. Beş dakika, on dakika falan oldu" diye konuştu.