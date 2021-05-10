Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne siber korsanların yaptığı saldırıda yaklaşık 1 milyon kişiye ait bilgilerin çalındığı öğrenildi. Saldırı, belediye tarafından yapılan açıklamada da doğrulandı.

Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti'ne geçen mart ayında düzenlenen siber saldırının bir benzeri, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre söz konusu saldırıda, aralarında belediye çalışanları ve belediyeye mail atan vatandaşların da bulunduğu 1 milyona yakın kişinin T.C kimlik numaraları ve diğer kişisel bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı.

Bir hacker forum sitesinde verileri yayınlayan siber saldırgan, bunları satılığa çıkardı. Forumda 'Maxim Gorki' kullanıcı adını kullanan saldırganın paylaştığı ekran görüntüleri ise dikkat çekti.

Siber saldırıya ilişkin olarak Sözcü gazetesine yazılı açıklamada bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri, belediyenin sıklıkla siber saldırılara maruz kaldığını belirtti. Emniyet'in bilgilendirildiği belirtilen belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: