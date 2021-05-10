Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları artacak

Türkiye genelinde etkili olan fırtına, salı gününe kadar devam edecek. Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıklar yükselecek. Ramazan Bayramı'nda hava açık ve bol güneşli olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar beklendiğini söyledi. Meteoroloji pazartesi ve salı geceleri için zirai don uyarısı da yaptı.

TRT Haber'de yer alan habere göre Özdemirci, hafta başından itibaren yağışlı havanın etkisini yitireceği ve hafta ortasında sıcaklıkların yükseleceğini aktardı. Ramazan Bayramı'nda yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da hava az bulutlu ve güneşli olacak. Hafta başında gece sıcaklığı 5 dereceye düşse de bayramın ilk günü termometre 28 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak.