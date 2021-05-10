AK Partili Çelik: Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddetinin artarak devam ettiğini belirterek, "Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu, zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya 'dur' demelidir" ifadelerini kullandı.