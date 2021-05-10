Sosyal medya fenomeni 'Ares'i öldüren baba ve oğluna 18'er yıl hapis

'Ares' takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in ölümüyle ilgili davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Veysi Erdal ve Kadir Ozan Erdal, SEGBİS ile katıldı.

Şeyhmus Özdemir'in babası Yaşar Özdemir, annesi Sultan Kızılay ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar için tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi.

Davacı avukatı, sanıkların cinayete neden olarak gösterdikleri '' iddiasının, maktulün cep telefonunu inceleyen bilirkişi tarafından çürütüldüğünü söyledi.

Tutuklu sanıklar da son sözlerinde, olayda öldürme kasıtları olmadığını, sadece internetteki fotoğrafların silinmesini istediklerini söyledi. Avukatları da müvekkillerinin öldürme kastı olmadığını tekrarlayarak, olayın ardından ambulans çağrıldığını ve 2 sanığın da polise kendilerinin bilgi verdiğini söyledi.

İndirim uygulanmadı

Şeyhmus Özdemir'in babası Yaşar Özdemir ile anne Sultan Kızılay ise oğullarının suçsuz yere öldürüldüğünü ve 'namus cinayeti' gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü. Bilirkişi raporunda, cinayet sanıklarının söylediği gibi internette fotoğraf bulunmadığının belirtildiğini kaydeden Özdemir ile Kızılay, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Veysi Erdal ile oğlu Kadir Ozan Erdal'ı 18'er yıl hapse mahkum etti. Sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

'Adalet yerini buldu'

Kararın ardından Sultan Kızılay ile Yaşar Özdemir, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Bu kararla oğlunun temize çıktığını belirten Özdemir, "Söyledikleri gibi taciz iddiası boşa çıktı. Verilen ceza, annesi Sultan Kızılay'a en güzel Anneler Günü hediyesi oldu" diye konuştu.