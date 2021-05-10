Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359.99, Ankara'da 247.68, İzmir'de 161.92 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de 1-7 Mayıs haftasında görülen Kovid-19 vaka haritasını yayımladı.

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek. pic.twitter.com/jj1bzaH5eV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2021

​İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359.99, Ankara'da 247.68, İzmir'de 161.92 oldu.

Bakan Koca, "Kararlılığımız vaka sayılalrını düşürmeye devam edecek" ifadesini kullandı.