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    Bakan Karaismailoğlu'ndan İşkencedere açıklaması: Bölge halkı bizim gibi iş aramak için İstanbul'a gelmesin

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105101044467450-bakan-karaismailoglundan-iskencedere-aciklamasi-bolge-halki-bizim-gibi-is-aramak-icin-istanbula/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İşkencedere’de köylülerin yapımına karşı mücadele ettiği taş ocağı hakkında "Amacımız burada istihdam sağlansın, bölge insanı ailesinin yanında çalışsın. Bizler gibi kalkıp İstanbullara gidip iş aramak zorunda kalmasınlar" açıklaması yaptı.

    Bugün Rize’nin İkizdere ilçesine gelen Bakan Adil Karaismaioğlu, İkizdere Kaymakamlığı’nda Vali Kemal Çeber, Rize milletvekilleri ve yöre sakinleri ile bir araya geldi. Buradaki görüşmesinin ardından Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Rize’de devam eden projelerden en önemlilerinden birinin Rize-İyidere Lojistik Master Planı olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu “Geçen yıl Ağustos ayı içinde ihalesini yapmıştık. İnşallah burası bittiğinde 13,5 milyon ton kapasiteli, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak çok önemli bir proje olacak. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İkizdere’de bizim karayolu projelerimiz de devam ediyor” dedi.

    'Bölgede 10 farklı noktada araştırmalar yapıldı, en uygun taş burada tespit edildi'

    Rize-İyidere Lojistik Limanı dolgusu için kullanılması gereken en uygun taşın bulunduğu bölgede rahatsız olan bazı vatandaşlar olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Onlarla da istişarelerimiz devam ediyor. Limanın taş dolgusu için bölgede 10 farklı noktada araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda tek uygun taşın bu bölgede olduğu uzmanlarımız ve Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz bize söyledi. Bunun akabinde çalışmalara başladık. Buradaki köylülerimizin vatandaşlarımızın şikayetleri tabi ki bizim için çok kıymetli bölge vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Onlarla istişare etmek için bugün buraya geldik. Onlarla istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah bölgeyi fazla rahatsız etmeden bu bölgede eğer etkilenecek 10 tane ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz. Burada sadece 13,5 hektarlık alanda Rize-İyidere Lojistik Limanı için olmazsa olmaz olan dolgunun taşı için burayı kullanıp 2 yılı doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah bu bölgeye çok büyük katkılar sağlayacak projeyi Rizeliler ile birlikte onların destekleri ile birlikte yapmanın çabası içerisindeyiz” diye konuştu.

    'Rize’yi lojistik bir üs haline getirmeyi hedefliyoruz'

    “Tabi ki Rizelilerin başımızın üstünde yeri var ama buraya gelip kaşımaya çalışan arkadaşlarımıza veya dışarıdan gelenlere tavrımız böyle olmayacaktır” diyen Bakan Karaismailoğlu, “İnşallah bu işi Rizeliler ile İkizdereliler ile çözerek bu yatırımı hep birlikte yapacağız. Amacımız burada istihdam sağlansın bölge insanı ailesinin yanında çalışsın. Bizler gibi kalkıp İstanbullara gidip iş aramak zorunda kalmasınlar. Bu nedenle bölgesel ve yerel kalkınmaya çok önem veriyoruz. Rize’yi bu projelerle lojistik bir üs haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    taş ocağı, istihdam, Adil Karaismailoğlu, İşkencedere Vadisi, İkizdere, Rize
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