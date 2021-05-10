Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çağrı: Saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz' ifadeleri kullanıldı.