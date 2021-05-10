TBMM Başkanı Şentop: İşgalci İsrail devlet terörü uyguluyor

İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey #Gazze’ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu.



BM ve tüm dünya yine sessiz.



Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız.#Kudus #AlAqsa #AlQuds