İletişim Başkanı Altun: İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İsrail'e yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Devlet terörü işleyen İsrail, 3’ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail’e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail’in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 10, 2021

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