İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesine Ankara'da protesto yürüyüşü

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi Ankara'da protesto ediliyor. TBMM önünde başlayan yürüyüş, İsrail Büyükelçisi konutu önünde sonlanacak.

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Ankara'da bir protesto yürüyüşü gerçekleştiriliyor.

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