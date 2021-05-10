Kılıçdaroğlu: İsrail’in yaptığı katliamdır, Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik müdahalesi sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İsrail’in yaptığı katliamdır. Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum; BM’yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat!"

İsrail’in yaptığı katliamdır. Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum; BM’yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 10, 2021

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