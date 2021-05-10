Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ve Kuveyt Emiri ile görüştü: 'Saldırıların muhatabı bütün Müslümanlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik müdahaleleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede 'İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının tüm Müslümanlar olduğunu' belirtti.

Cumhurbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/HbQBfYoGiI — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 10, 2021

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefonda görüştü. Erdoğan ve Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın görüşmesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırıları ele alındı; Filistin'e destek için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemi vurgulandı.