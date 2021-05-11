Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Belediye, İsrail Büyükelçiliği'nden yardım alıyor' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yardım aldığına dair haberler yayımlanması üzerine belediyeden yapılan açıklamada Ramazan ayı boyunca "iftarver" adı altında birçok dernek, meslek odası ve büyükelçiliklerden yardım toplandığı vurgulandı. Paylaşımda "iftar yemeği kampanyasından siyasi çıkarım yapmak, bundan siyasi olarak nemalanmaya kalkmak yine bir kirli siyaset örneği olarak tarihe not edilecektir" denildi.

📣 Bazı siyasi parti temsilcilerinin ve sosyal medya trollerinin Ankara Büyükşehir Belediyesini, İsrail Büyükelçiliğinden yardım almakla suçladığı sosyal medya paylaşımları üzerine açıklama.



🔗 https://t.co/PrHsdthp5F pic.twitter.com/8aklreWEcL — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 10, 2021

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı siyasi parti temsilcilerinin ve sosyal medya trollerinin Ankara Büyükşehir Belediyesini, İsrail Büyükelçiliğinden yardım almakla suçladığı paylaşımları üzerine;

1- Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belpa, mübarek Ramazan ayı boyunca “iftarver” kampanyası düzenlemiş, kampanyaya geçen seneden beri yüzbinlerce kişi ya da kurum destekte bulunmuştur. Bu kurumlar arasında büyükelçilikler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve meslek odaları da bulunmaktadır. Yapılan destekler Ankara Büyükşehir Belediyesine değil, doğrudan garip gurebanın sofrasına yemek olarak gitmiştir.

2- İsrail Büyükelçiliği çalışanları da son dönemdeki Filistin olayları yaşanmadan önce, 29 NİSAN 2021 TARiHİNDE Belpa’ya giderek, ülkemizde faaliyet gösteren resmi bir yapı olarak iftar kampanyasına katılma istediğini belirtmiş ve doğrudan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Belpa’nın kampanyasına katılmıştır.

3- Ankara Büyükşehir Belediyesi kurumsal olarak, BAŞTA DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOYDAŞLARIMIZ OLMAK ÜZERE, Kudüs’te veya yeryüzünün herhangi bölgesinde, zulme uğrayan mazlumların her zaman yanında olmuş; bu tavrını yeni yönetim döneminde aleni biçimde her fırsatta göstermiştir.

4- Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu değişmez duruşu, mazlumlar için ses çıkaramayanlara aşı alma konusu dahil birçok konuda mazeret haline dahi gelmiştir.

Hal böyle iken; daha olaylar başlamadan önce Belediyemizin iştirakine gidilerek katılım sağlanan bir iftar yemeği kampanyasından siyasi çıkarım yapmak, bundan siyasi olarak nemalanmaya kalkmak yine bir kirli siyaset örneği olarak tarihe not edilecektir. Doğu Türkistan’daki zulme ses çıkaramayıp gelen tepkiler üzerine mahcubiyetlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinden gidermeye çalışanlar, yine milletimizin maşeri vicdanına hapsolacaktır.

ANKARA’NIN GEÇMİŞTE MOSSAD BAŞKANI TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLEN BİR BELEDİYE BAŞKANI VARKEN VE BU ÖDÜLE KENDİLERİNDEN KİMSE İTİRAZ ETMEZKEN, geçmişi ve duruşu belli olan Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ’a 40 kere atsalar bir kere tutmayacak olan çamuru atanlara iade ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."