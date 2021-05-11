Tekirdağ'da kumar oynayan ve alkol alan 44 kişiye 174 bin 750 lira para cezası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'tam kapanma' tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 44 kişiye 174 bin 750 lira ceza uygulandı.

Alınan istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesineki Cemaliye mahallesinde kapalı olması gerekirken kumar oynandığı ve alkol alındığı belirlenen iki adrese baskın yaptı.

Söz konusu iş yerlerindeki 44 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 174 bin 750 lira ceza kesildi.

Kontrol sırasında çok sayıda suçtan aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.