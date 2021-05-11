Esnaftan bayram öncesi 2 gün açılma talebi

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği başladı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaktan çekinen vatandaşlar, alışveriş için e-ticareti tercih ediyor.

Bayramın tam kapanma dönemine denk gelmesiyle birlikte online satışlarda şeker, çikolata, tatlı ve çocuk giyiminin öne çıkması bekleniyor. Aynı zamanda bu dönemde online satışların yüzde 40 büyümesi öngörülüyor.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre , esnaf ise, bayram öncesi satış yoğunluğunun yaşandığı iki gün için dükkânını açmak istiyor. Öte yandan tüketici örgütleri, bayram alışverişleri için tüketicileri sahte alışveriş siteleri, yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram öncesi iki günlük açılma talep ettiklerini söyledi.

“Arife günleri alışverişin en yoğun olduğu günlerdir” diyen Palandöken, “Bugün (salı) ve yarın (Arife) esnaf dükkânlarını açarsa en azından eldeki stok ürünleri eritmiş olur. Çünkü ürünler için sezon da geçiyor. Ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafa açılma imkânı sağlanırsa esnafımızın ve bayram alışverişi yapılan çocuklar da bayrama sevinçli girer” dedi.

Bendevi Palandöken, küçük esnafın yanı sıra pazarlar da açılırsa eğer pazardaki kıyafet tezgâhlarının açık olması yönünde talepleri olduğunu dile getirdi.

'Online hediye' dönemi

Salgın nedeniyle online alışverişler öne çıkarken, bayram ziyaretlerinin yapılamaması nedeniyle tüketiciler hediyeliklerini online gönderebilecek. Tüketiciler böylece tatlı, şeker, çikolata gibi ürünleri online siparişlerle sevdiklerine ulaştırabilecek.

Firmaların bu kapsamda farklı hediyelik seçenekleri bulunuyor. Online siparişte tatlı fiyatları ürüne göre değişiyor. Şöbiyetin kilogramı 150 - 190, midye baklava 180 - 200, fıstıklı 150 - 175 liradan tüketiciye sunuluyor.

Dökme şekerlerin fiyatları 28.5 liradan başlarken, hediyelik kutu çikolataların fiyatları ise 40 liradan başlayan fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, bayram alışverişi için tüketicilere uyarılarda bulundu. Açıkta satılan ve ucuz ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Şener, “Şekerlerin kilogram fiyatı en az 25 lira olmalı. Markasız şeker çikolata ve açıkta lokum satılıyor. Tüketicilerin bu ürünlerden uzak durması gerekiyor. Çikolatanın kilogram fiyatı ise içinde kullanılan malzemelere göre değişiyor. Bu yıl salgın nedeniyle işlerimiz düşük, online’dan şeker - çikolata satılıyor fakat küçük esnafın böyle bir altyapısı yok” diye konuştu. Şener, bu dönemde tüketicilerin ambalajlı ürünleri tercih etmesi gerektiğini kaydetti.