Kayıt
09:02 11 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Esnaftan bayram öncesi 2 gün açılma talebi

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104219/42/1042194250_0:125:1200:800_1200x675_80_0_0_fca8adac3b41f5a6488f686dde1134fa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105111044470294-esnaftan-bayram-oncesi-2-gun-acilma-talebi/

    Ramazan Bayramı’na az süre kala alışveriş hareketlendi. Tam kapanmadan dolayı sanal alışveriş revaçta. Esnaf ise bayram öncesi iki gün açılma istiyor.

    Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş hareketliliği başladı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaktan çekinen vatandaşlar, alışveriş için e-ticareti tercih ediyor.

    Bayramın tam kapanma dönemine denk gelmesiyle birlikte online satışlarda şeker, çikolata, tatlı ve çocuk giyiminin öne çıkması bekleniyor. Aynı zamanda bu dönemde online satışların yüzde 40 büyümesi öngörülüyor.

    İstanbul, Eminönü, koronavirüs
    © AFP 2021 / Ozan Köse
    Uzmanlar anlattı: Tam kapanmadan sonra normalleşme nasıl olmalı?
    Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre, esnaf ise, bayram öncesi satış yoğunluğunun yaşandığı iki gün için dükkânını açmak istiyor. Öte yandan tüketici örgütleri, bayram alışverişleri için tüketicileri sahte alışveriş siteleri, yanıltıcı indirimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram öncesi iki günlük açılma talep ettiklerini söyledi.

    “Arife günleri alışverişin en yoğun olduğu günlerdir” diyen Palandöken, “Bugün (salı) ve yarın (Arife) esnaf dükkânlarını açarsa en azından eldeki stok ürünleri eritmiş olur. Çünkü ürünler için sezon da geçiyor. Ayakkabıcı, çantacı gibi küçük esnafa açılma imkânı sağlanırsa esnafımızın ve bayram alışverişi yapılan çocuklar da bayrama sevinçli girer” dedi.

    Bendevi Palandöken, küçük esnafın yanı sıra pazarlar da açılırsa eğer pazardaki kıyafet tezgâhlarının açık olması yönünde talepleri olduğunu dile getirdi.

    'Online hediye' dönemi

    Salgın nedeniyle online alışverişler öne çıkarken, bayram ziyaretlerinin yapılamaması nedeniyle tüketiciler hediyeliklerini online gönderebilecek. Tüketiciler böylece tatlı, şeker, çikolata gibi ürünleri online siparişlerle sevdiklerine ulaştırabilecek.

    internet-alışveriş-kredi kartı
    © Fotoğraf : Pixabay
    Pandemi süreci alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi
    Firmaların bu kapsamda farklı hediyelik seçenekleri bulunuyor. Online siparişte tatlı fiyatları ürüne göre değişiyor. Şöbiyetin kilogramı 150 - 190, midye baklava 180 - 200, fıstıklı 150 - 175 liradan tüketiciye sunuluyor.

    Dökme şekerlerin fiyatları 28.5 liradan başlarken, hediyelik kutu çikolataların fiyatları ise 40 liradan başlayan fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

    İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, bayram alışverişi için tüketicilere uyarılarda bulundu. Açıkta satılan ve ucuz ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Şener, “Şekerlerin kilogram fiyatı en az 25 lira olmalı. Markasız şeker çikolata ve açıkta lokum satılıyor. Tüketicilerin bu ürünlerden uzak durması gerekiyor. Çikolatanın kilogram fiyatı ise içinde kullanılan malzemelere göre değişiyor. Bu yıl salgın nedeniyle işlerimiz düşük, online’dan şeker - çikolata satılıyor fakat küçük esnafın böyle bir altyapısı yok” diye konuştu. Şener, bu dönemde tüketicilerin ambalajlı ürünleri tercih etmesi gerektiğini kaydetti.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, tam kapanma, Esnaf, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Programdan yararlanan ve bir süreliğine de olsa hastalığının yarattığı kısıtlamaları unutan çocuklardan biri 13 yaşındaki Maryan Dolik. Dolik merdivenlerden inmekte sıklıkla zorlansa da projede kullanılan dik tünel biçimindeki simülatörle uçabiliyor ve bu farklı terapi yönteminin faydasını da görmüş bile.
    Rusya’daki devlet destekli özel bir program sayesinde selebral palsi hastası çocuklar uçabiliyor
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet