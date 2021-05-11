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    Aşı kartında yeni dönem: HES uygulaması üzerinden çıkarılabilecek

    © AA / Mustafa Murat Kaynak
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105111044470391-asi-kartinda-yeni-donem-hes-uygulamasi-uzerinden-cikarilabilecek/

    Türkiye’de iki doz aşı olmuş kişilere e-Nabız üzerinden ‘aşı kartı’ oluşturma imkanı sunan Sağlık Bakanlığı, bu kez de Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşılarını olmuş kişilerin ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ oluşturmasına imkan tanıdı.

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahatlerde, 'aşı pasaportunun' hayata geçmesi beklenirken, Türkiye’den de aşı ile ilgili yeni bir adım geldi. Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinden, 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği'ni devreye aldı.

    Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre, iki doz aşısını olmuş vatandaşlar, uygulamaya girerek, aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek.

    İsteyenler uygulamaya pasaport numaralarını da ekleyebilecek ve bu kişilerin pasaport bilgileri aşı kimlik kartlarının içerisinde yer alacak. Söz konusu kimlik kartları, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek. Seyahat edilen ülkeye girişte pasaportların okutulmasıyla kişinin aşı bilgisine ulaşılabilecek.

    Güvenli turizm logosu

    Bakanlık tarafından oluşturulan, 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği'nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, "Kovid-19 aşısı olmuştur" bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçen yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

    Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız’a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir. Bu kimlik  09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri yer alıyor.

    Aşı kartı nasıl çıkarılır?

    HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından 'Pasaportlarım'a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek 'Kovid-19 aşı bilgilerim' kutucuğu seçin.

    Gelen ekrandan 'Aşı kartlarımı' tıklayıp ardından ekranın en altına gelen 'Aşı kartı oluştur' şeçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak.

    Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

    Etiketler:
    Kimlik, Pasaport, Turizm, Sağlık Bakanlığı, HES, Koronavirüs, Aşı
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