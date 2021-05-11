Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine: Hesabını vereceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Cumhuriyet gazetesine yönelik bir açıklama yaptı.
Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil Hesabını hukuk önünde vereceksiniz."
Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 11, 2021
terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,
ortakları HDPKK için intikam alan,
Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir
Türkiye eski Türkiye değil
Hesabını hukuk önünde vereceksiniz
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