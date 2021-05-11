Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine tepki: Hesabını vereceksiniz

Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla

terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,

ortakları HDPKK için intikam alan,

Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir



Türkiye eski Türkiye değil



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