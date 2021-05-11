İmamoğlu, Erdoğan'ın kayıp atlarla ilgili çıkışına yanıt verdi: Sayın Pakdemirli, bir açıklama yapsanıza

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptığını düşünmek istemiyoruz" şeklindeki çıkışına yanıt verdi. İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye açıklama yapması konusunda çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen 'el bağlama' ve 'HDP'li belediyeyi ziyaret etme' konulu incelemelerle ilgili FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında yeni açıklamalar yaptı.

Bu gibi suçlamalarla, 'kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığının ve sonrasında seçimi kazanmasının yolunun açıldığı değerlendirmeleri yapıldığını' hatırlatan İmamoğlu, "O zaman gidin bunu, 'bence suçlu' diyeni araştırın, bunları o yapıyor çünkü" dedi.

İmamoğlu, Diyarbakır'da HDP'li belediyeye ziyareti ile ilgili başlatılan inceleme için de açıklama yaptı. İmamoğlu, "Ben gittiğim her ilde belediyeyi ziyaret etmek isterim. AK Partili belediyeler de dahil hepsinden randevu isterim. Orada da gittik. Kayyum konusunda da benim tutumum bellidir. Bugün de bellidir. Hatta bir de Atatürk portresi hediye ettik. En güzel duvarınıza asarsanız seviniriz dedik. 'Duvarı siz seçin, birlikte asalım' dediler" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruşturma izni vermeyeceğini söylemişti.

'Çip bizim tarafımızdan değil, Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor'

İmamoğlu, kayıp atlarla ilgili olarak da konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gösterdiği tepkiye değinen İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

"1179 atı teslim aldık. 860'ını sahiplendirdik. Kime? Tarım Bakanlığı'nın da iş birliğiyle beraber bize başvuran kurum ve kuruluşlara sahiplendirdik. Bu atları satın alan biz Tarım bakanlığı ile iş birliği yaptık, sonra bütün nakliyesini her şeyini biz üstlendik. Bu götürüp teslim ettiğimiz atların hepsine çip takıldı. Biz takmadık bakanlık taktı.

Çip bizim tarafımızdan değil, Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız soruyor nerede o atlar diye. Sayın Pakdemirli bir açıklama yapsana. Kayıp at varsa bunu bulacak olan Tarım Bakanlığı. Dörtyol'da bir olay ortaya çıktı. Bunlar çipliydi. Takibi onlar yapacak biz değil. Tarım Bakanlığı'na ait sorumluluk nerede, hangi ilçeye erilmişse o ilçenin tarım müdürlüğünde. Dönüp dönüp 'Ekrem İmamoğlu atlar nerede?' Allah'tan korkun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayıp atlarla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Hayvan hakları konusunda ortalığı toza dumana katanların bu hususta hiç ses çıkarmamaları da ikiyüzlülük örneğidir. Sesinizi çıkarsanıza? Neden çıkamıyorsunuz? Hayvanlara acımanın ideolojik boyutu olamaz. Bize haber geldi, İçişleri Bakanım beni aradı, İBB Başkanı da yanındaydı. Dedim ki; ne gerekirse yapalım. Burada elektrik araçlar kullanabilir miyiz dediler, hayırlı olsun kullanın dedik. İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptığını düşünmek istemiyoruz" diye konuşmuştu.