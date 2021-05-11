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    Polis, denetim, trafik polisi, İzmir

    İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramı denetimlerinde 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak

    © İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma döneminin kalan süresince şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin denetimlerde 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personelinin görev yapacağını duyurdu.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak tam kapanma döneminde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamalarının da salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağladığı belirtildi.

    Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve vatandaşların bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan'da 62 bin 939'a kadar yükselen günlük vaka sayısının, dün itibarıyla 13 bin 604'e kadar gerilediği ifade edilen açıklamada, salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin, tam kapanma döneminin kalan süresinde de tüm hızıyla sürdürüleceği kaydedildi.

    'Şehirler arası yollarda 1167 kontrol noktası oluşturuldu'

    Açıklamada, "Ramazan Bayramını da içerisine alan bu süreçte, 'Şehirler Arası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler' çerçevesinde şehirler arası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1167 yol kontrol noktası oluşturulmuş olup bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacaktır. Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahat edenlerin 'Seyahat izin belgeleri' tek tek kontrol edilecek ve 'Seyahat izin belgesi' olmadan şehirler arası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

    'Motorize ve yaya devriye ekipleri denetimlere katılacak'

    'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler' çerçevesinde, gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin denetim gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak olup gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, 'Çalışma İzni Görev Belgesi' kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun, muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Ramazan Bayramını da içine alan süre boyunca, şehirler arası seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlamasına dair yürütülen denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacaktır. Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecektir. Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacaktır."

    İstisna kapsamındaki iş yerlerinin denetimi

    Salgın denetim ekiplerinin ise tam kapanma dönemi sonuna kadar iş yeri denetimlerini tam kapasiteyle sürdüreceği kaydedilen açıklamada, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşların temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedarikinin sağlanması amacıyla tam kapanma döneminde muafiyet tanınan iş yerlerine (fabrika, organize sanayi bölgesi, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, tatlıcı, yeme-içme yeri gibi) yönelik denetimlerin, il/ilçe salgın denetim merkezleri bünyesinde görevli denetim ekiplerince (zabıta ve diğer kamu personeli) kesintisiz ve etkin şekilde yapılmaya devam edileceği vurgulandı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Türkiye, Polis, Denetim, tam kapanma, Ramazan Bayramı, İçişleri Bakanlığı
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