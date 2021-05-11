Batman'da akrep ve yılanlara karşı uyarı: Damda yatmayın

Gercüş Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olan Abdülhamit Ünsal, Batmanlıları akrep ve yılan sokmalarına karşı uyardı. Ünsal, "Damlarda serili yataklarda yatmayın" dedi.

Gercüş Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olan Abdülhamit Ünsal, Batman ili ve ilçelerinde son dönemde sıkça akrep ve yılan sokması yaşandığını söyledi. Ünsal, akrep ve yılan sokması durumunda hastanın en kısa sürede bir sağlık merkezine götürülmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre akreplerin hava karardığında ortaya çıktığına dikkati çeken Ünsal, "Bu nedenle kamp yaparken ve arazide iken doğrudan zeminde yatılmamalı, gece çıplak ayak dolaşılmamalıdır. Tarla ve bağlarda kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, evlerde ve damlarda serili yataklarda yatılmamalı, cibinlik kullanılmalıdır" dedi.

'Isırılan yer bol sabunlu su ile yıkanmalı'

Ünsal, akrep ve yılan sokmasında sakin olunması ve ısırılan bölgenin mümkün mertebe hareket ettirilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Isırılan yer bol sabunlu su ile yıkanmalı, açık yara varsa temiz bir bezle örtülmelidir" diye konuştu.

Zehrin vücuda yayılmasını engellemek için yaranın yaklaşık 10 santimetre üstünden kravat ya da bir bezle iki parmağın altından geçebileceği şekilde sarılması gerektiğini anlatan Ünsal, "Yılan sokmalarında da ısırılan bölgenin tam kalp hizasında tutulması, kalp seviyesinin altında veya üstünde tutulmaması gerekir" ifadelerini kullandı.