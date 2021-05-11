İbrahim Kalın'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı ortak mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Kudüs'teki kiliselerin ortak bildirisini yayımladı:
"Kudüs'teki kiliseler ortak bir bildiriyle İsrail’in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine 'dur' demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli."
Kudüs’teki kiliseler ortak bir bildiriyle İsrail’in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli. pic.twitter.com/2MmfEtutqu— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 11, 2021
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