İbrahim Kalın'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı ortak mücadele çağrısı

Kudüs’teki kiliseler ortak bir bildiriyle İsrail’in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli. pic.twitter.com/2MmfEtutqu