Viscoran İlaç, Sputnik Light aşısı için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edecek

Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna müracaat edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Oran, "Sputnik V için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir" ifadelerini kullandı.

'Rusya, bir yeniliğe daha öncülük etti'

Öztürk Oran, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ilk defa Rusya'da ruhsat alanardındanbelirtti.

Gamaleya Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen ve Sputnik V'nin ilk dozu olan rAd26'nın tek başına dahi yüzde 79.4 etkinlikte olduğunu ifade eden Oran, şunları kaydetti:

"Sputnik Light' adıyla geliştirilen bu yeni ürün Sputnik V'nin ilk bileşeni olup tek dozdur ve geçen cuma günü Rusya'da ruhsatlandırılmıştır. Sputnik V için Sağlık Bakanlığı TİTCK'dan acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir".